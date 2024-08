3 Swift will in London nochmal fünf Konzerte geben. Foto: Alastair Grant/AP/dpa

Nachdem Taylor Swifts Shows in Österreich wegen Terrorgefahr abgesagt wurden, warten Tausende Fans in London auf den Superstar. Bei manchen überwiegt die Freude dann auch das mulmige Gefühl.









London - Nach der Konzertabsage in Österreich warten Tausende Fans in London darauf, dass US-Superstar Taylor Swift wieder auf der Bühne steht. Die 34-Jährige soll in der britischen Hauptstadt erstmals wieder auftreten, nachdem vergangene Woche mehrere Konzerte in Wien wegen Terrorgefahr abgesagt wurden.