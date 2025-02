US-Sport: Neuer Nachbar Dončić mit gutem Lakers-Debüt

Inklusionsliga Nordschwarzwald So geht es mit dem Vorzeigeprojekt weiter

Mit seiner Inklusionsliga leistet der Fußballbezirk Nordschwarzwald absolute Pionierarbeit. Das in Württemberg einmalige Projekte geht in diesem Jahr nun in seine dritte Saison. Und es läuft gut – denn es ist eine weitere Mannschaft dazugekommen, die an der Liga teilnimmt.