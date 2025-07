US-Serie parodiert Trump: Unter Trumps Gürtellinie: South Park erzürnt Weißes Haus

1 In einem Statement an mehrere US-Medien zeigte sich eine Sprecherin des Weißen Hauses erzürnt über eine Folge der US-Serie "South Park". Darin wird Trump parodiert. Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa Er steigt mit Satan ins Bett - so stellen die Macher der amerikanischen Zeichentrickserie «South Park» den US-Präsidenten Trump dar. Das Weiße Haus fand das anscheinend nicht lustig.







Washington - Die amerikanische Zeichentrickserie "South Park" nimmt in ihrer neuen Folge US-Präsident Donald Trump auf den Arm - und zeigt ihn unter anderem mit entblößten Genitalien. Nun hat eine Sprecherin des Weißen Hauses reagiert: "Diese Show ist seit über 20 Jahren nicht mehr relevant und hängt mit uninspirierten Ideen am seidenen Faden in einem verzweifelten Versuch, Aufmerksamkeit zu erregen." Eine viertklassige Show könne die Erfolgsserie von Trump nicht zum Scheitern bringen, ergänzte die Sprecherin am Donnerstag (Ortszeit) in einem Statement, über das mehrere US-Medien berichten.