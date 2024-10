1 Bart Johnson vor dem Eingang der Achterbahn „Voltron“. Foto:

Der durch die Kult-Serie bekannte Schauspieler Bart Johnson verbrachte einen Tag in dem Ruster Freizeitpark. Er kündigte an wieder zu kommen – mit Ryan Reynolds.









US-Schauspieler Bart Johnson besuchte vor kurzem privat mit seiner Schwester Liz Johnson Roberts den Europa-Park. Johnson ist vor allem durch seine Rollen in der High School Musical Filmreihe sowie in CSI: Miami bekannt. Seine Schwester lebt in der Schweiz und kennt Deutschlands größten Freizeitpark schon länger.