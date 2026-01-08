Dem US-Präsidenten geht die Aufrüstung des eigenen Landes nicht schnell genug voran. Er will auf Verbote setzen, um Kapital in den Unternehmen zu halten. Worum genau geht es?
Washington - US-Präsident Donald Trump kritisiert eine aus seiner Sicht schleppende Produktion in den US-Rüstungsunternehmen und übt Druck auf die Industrie aus. Der Republikaner will bis auf weiteres Dividendenausschüttungen und Aktienrückkäufe verbieten. Die Maßnahmen, über die für gewöhnlich Kapital zu den Aktionären zurückfließt, erfolgten "auf Kosten und zum Nachteil von Investitionen in Produktionsanlagen und Ausrüstung", schrieb Trump auf der Plattform Truth Social.