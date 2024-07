US-Reise: Netanjahu trifft Biden am Dienstag

1 Treffen von Netanjahu mit Biden (Archivbild) Foto: Avi Ohayon/GPO/dpa

Lange war unklar, ob das Treffen wirklich stattfindet - unter anderem wegen Bidens Corona-Erkrankung. Nun kommt eine Ankündigung aus Israel.









Tel Aviv - Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu trifft nach Angaben seines Büros am Dienstagmittag (Ortszeit) den US-Präsidenten Joe Biden. Netanjahus Abreise in die USA sei am Tag zuvor geplant, teilte das Büro des Regierungschefs mit. Zuletzt waren Biden und Netanjahu im vergangenen Herbst in Tel Aviv persönlich zusammengekommen, kurz nach den Massakern der islamistischen Terrororganisation Hamas am 7. Oktober.