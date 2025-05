Fühlt sich Trump an Verfassung gebunden? "Ich weiß es nicht"

1 Donald Trump bekennt sich nicht rigoros zur Einhaltung der US-Verfassung. (Archivbild) Foto: Evan Vucci/AP/dpa

Gegen zahllose Entscheidungen des US-Präsidenten gibt es juristischen Widerstand. Wird sich Trump in jedem Fall an die Entscheidungen von Richtern halten? Seine Antwort fällt uneindeutig aus.









Link kopiert



Washington - US-Präsident Donald Trump fühlt sich nicht zwingend an die amerikanische Verfassung gebunden. Auf die Frage, ob er glaube, dass er sich an die US-Verfassung halten müsse, sagte der Republikaber in einem Interview des Senders NBC: "Ich weiß es nicht."