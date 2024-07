US-Regierung: Bidens Arzt: Corona-Test negativ - Symptome abgeklungen

Washington - US-Präsident Joe Biden ist nach seiner Coronainfektion den Angaben seines Arztes zufolge symptomfrei. Ein Antigen-Schnelltest habe ein negatives Ergebnis gehabt, teilte Bidens Leibarzt Arzt Kevin O'Connor in einem vom Weißen Haus veröffentlichten Schreiben mit. Während seiner Infektion habe Biden kein Fieber gehabt, auch andere Werte seien im normalen Bereich geblieben.

Biden hatte sich kurz zuvor von seinem Privathaus in Rehoboth Beach im Bundesstaat Delaware auf den Weg zurück in die US-Hauptstadt gemacht. Der Demokrat hatte sich eine knappe Woche lang in Rehoboth Beach isoliert und hatte seinem Arzt zufolge leichte Corona-Symptome während dieser Zeit. Bereits am Montagabend (Ortszeit) kündigte das Weiße Haus die Rückkehr des 81-Jährigen in die Regierungszentrale für diesen Dienstag an. Am Mittwochabend (Ortszeit) will der Demokrat die Beweggründe für seinen Rückzug aus dem Präsidentschaftsrennen in einer Rede an die Nation erläutern.