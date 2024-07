US-Regierung: Bidens Arzt: Corona-Symptome fast vollständig abgeklungen

Washington - US-Präsident Joe Biden ist nach seiner Coronainfektion den Angaben seines Arztes zufolge auf dem Weg der Besserung. "Seine Symptome sind fast vollständig zurückgegangen", teilte Bidens Leibarzt Arzt Kevin O'Connor in einem vom Weißen Haus veröffentlichten Schreiben mit. Sein Puls, sein Blutdruck, seine Atemfrequenz und seine Temperatur seien weiterhin "absolut normal". Seine Sauerstoffsättigung sei bei Raumluft weiterhin ausgezeichnet, so O'Connor. "Seine Lunge ist weiterhin frei."

Biden habe am Montagmorgen seine zehnte Dosis des Covid-Medikaments Paxlovid bekommen. Der 81-Jährige übe weiterhin alle präsidialen Pflichten aus, so der Arzt. Offen blieb, ob Biden weiterhin positiv auf das Coronavirus testet. Biden isoliert sich seit vergangenem Mittwoch in seinem Privathaus in Rehoboth Beach im Bundesstaat Delaware. Unklar ist, wann der US-Präsident nach Washington ins Weiße Haus zurückkehrt.

Damit ist auch offen, wann und ob wichtige Termine Bidens diese Woche stattfinden. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ist in der US-Hauptstadt gereist, um am Mittwoch eine Rede vor beiden Kongresskammern zu halten. Eigentlich wollte er am Dienstag auch mit Biden zusammentreffen. Der 81-Jährige hatte auch angekündigt, seine Beweggründe für seinen Rückzug aus dem US-Präsidentschaftsrennen diese Woche näher zu erläutern. Auch dafür gibt es noch keinen Termin.