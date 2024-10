US-Präsidentschaftswahl: Carter erfüllt sich Wunsch und wählt per Brief bei US-Wahl

Carter erfüllt sich Wunsch und wählt per Brief bei US-Wahl

1 "Ich versuche nur, es zu schaffen, um Kamala Harris zu wählen", hatte der 100 Jahre alte Ex-Präsident vor Kurzem gesagt. (Archivbild) Foto: John Bazemore/AP/dpa

Erst vor Kurzem ist der frühere US-Präsident Carter 100 Jahre alt geworden. Sein Gesundheitszustand ist schlecht. Doch eine Hoffnung hat sich für den Demokraten nun erfüllt.









Washington - Der 100 Jahre alte frühere US-Präsident Jimmy Carter hat per Briefwahl bei der Präsidentschaftswahl abgestimmt. Der Stimmzettel sei in einen Briefkasten im Gerichtsgebäude in der Stadt Americus eingeworfen worden, berichteten mehrere US-Medien unter Berufung auf das Carter Center. Carter hatte in der Vergangenheit deutlich gemacht, für die Demokratin Kamala Harris stimmen zu wollen. Im hart umkämpften US-Bundesstaat Georgia, der Heimat Carters, begann die vorzeitige Stimmabgabe für die Wahl am Dienstag. Den Behörden zufolge wählten am ersten Tag noch nie so viele Menschen wie dieses Mal.