US-Präsident unter Zuschauern: Pfiffe und Buh-Rufe für Trump bei NBA-Finals in New York

Donald Trump ist erklärter Anhänger der Knicks. Als die Kameras bei den NBA-Finals sein Gesicht zeigen, fällt die Reaktion der Zuschauer dennoch alles andere als herzlich aus.
US-Präsident Donald Trump ist bei den NBA-Finals in seiner Heimatstadt New York von den Zuschauern ausgepfiffen worden. Die Buh-Rufe und Pfiffe brachen los, als die Bildschirme in der Arena kurzzeitig das Gesicht des Präsidenten zeigten, während er zur Nationalhymne salutierte. Im dritten Finalspiel stehen die Knicks aus New York den San Antonio Spurs gegenüber.