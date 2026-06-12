Seine Amtszeit ist geprägt von einem medialen Dauerfeuer: Überall Trump, Trump, Trump. Doch vor seinem 80. Geburtstag ist der Präsident eher zurückhaltend. Er hat inzwischen nicht nur ein Problem.
Washington - Was ist mit Donald Trump los? In den Wochen vor seinem 80. Geburtstag an diesem Sonntag verhielt sich der US-Präsident auffällig - auffällig ruhig. In seiner zweiten Amtszeit war der Terminkalender des Weißen Hauses bislang zugekleistert mit öffentlichen Auftritten, bei denen er lange in die Kameras und Mikrofone spricht und in Monologe abschweift. Doch derzeit passiert im Weißen Haus viel hinter verschlossenen Türen. Für den US-Präsidenten lief es nicht gut: Der Berg an Problemen wuchs. Dabei soll der Geburtstag ein Fest der Superlative für ihn werden, samt Käfigkämpfen vor dem Weißen Haus. Entgleitet Trump die Macht?