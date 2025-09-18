US-Präsident: Trump kündigt Einstufung von Antifa als Terrorgruppe an

Seit Tagen machen Trump und sein Team Stimmung gegen „radikale Linke“, die sie für den Tod von Charlie Kirk verantwortlich machen. Nun wählt der US-Präsident ein drastisches Mittel.
Präsident Donald Trump hat angekündigt, die Antifa-Bewegung in den USA als „bedeutende terroristische Organisation“ einzustufen. Wie genau er das mangels Organisationsstrukturen der losen Bewegung umsetzen will, erklärte er in seinem Post auf Truth Social nicht. „Ich werde außerdem nachdrücklich empfehlen, dass diejenigen, die ANTIFA finanzieren, gemäß den höchsten rechtlichen Standards und Praktiken gründlich untersucht werden“, schrieb Trump. Bereits in seiner ersten Amtszeit hatte der Republikaner eine entsprechende Einstufung angekündigt.