US-Präsident: Trump deutet mögliche „Übernahme“ Kubas an

Ausgerechnet am Tag, an dem in Kuba mal wieder der Strom ausfällt, fordert der US-Präsident den Inselstaat heraus. Er könne „alles damit machen, was ich will“, behauptet Trump.
US-Präsident Donald Trump hat eine mögliche „Übernahme“ Kubas angedeutet und damit die Spannungen mit dem sozialistischen Nachbarstaat verschärft. Er glaube, dass er „die Ehre haben werde“, Kuba „in irgendeiner Form zu übernehmen“ oder zu „befreien“, sagte der Republikaner vor Journalisten im Weißen Haus. „Ich kann alles damit machen, was ich will.“ Konkreter wurde er nicht.