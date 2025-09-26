US-Präsident: Hobby-Golfer Trump besucht Ryder-Cup-Auftakt in New York

Der Ryder Cup ist mit einer spektakulären Show vor den Toren von New York gestartet. US-Präsident und Golf-Fan Donald Trump erscheint auch auf dieser großen Sport-Bühne.
Farmingdale - US-Präsident Donald Trump hat sich die große Golf-Show zum Auftakt des 45. Ryder Cups vor den Toren von New York City wie angekündigt nicht entgehen lassen. Der begeisterte Hobbyspieler besuchte den Kontinentalvergleich der jeweils besten zwölf Golfer aus den USA und Europa auf Long Island vor dem Start der Nachmittags-Session.