Das einst vergleichsweise gute Verhältnis zwischen US-Präsident Trump und Bundeskanzler Merz zeigt deutliche Risse. Während der Kanzler beschwichtigt, legt Trump nach.
US-Präsident Donald Trump teilt weiter gegen Bundeskanzler Merz (CDU) aus: Statt sich in Angelegenheiten anderer einzumischen, sollte Merz sich auf den Krieg in der Ukraine konzentrieren, „wo er bisher völlig wirkungslos geblieben ist!“, schrieb Trump auf Truth Social. Merz müsse sein „kaputtes Land“ endlich in Ordnung bringen, vor allem im Bereich Migration und Energie. „Ich meine, er hat einen schrecklichen Job gemacht“, sagte Trump später im Weißen Haus.