Tennisprofi Daniil Medwedew ist bekannt für emotionale Aussetzer auf dem Platz. Auch bei den US Open sorgt der Russe für großes Aufsehen. Die Rechnung für sein Fehlverhalten folgt prompt.
New York - Der russische Tennisprofi Daniil Medwedew ist für seinen Ausraster bei den US Open mit einer Geldstrafe in Höhe von 42.500 US-Dollar belegt worden. 30.000 US-Dollar (knapp 26.000 Euro) muss Medwedew wegen unsportlichen Verhaltens zahlen, wie die Veranstalter des Grand-Slam-Turniers in New York mitteilten. Hinzu kommen 12.500 US-Dollar, weil er nach dem Ende des Matches seinen Schläger zerhackte. In Summe entspricht das mehr als einem Drittel des Preisgelds in Höhe von 110.000 US-Dollar, das Medwedew für die erste Runde erhielt.