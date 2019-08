US Open Dominik Koepfer in New York in Runde drei 

Dominik Koepfer hat bei den US Open der Tennisprofis völlig überraschend die dritte Runde erreicht. Der 25-Jährige, der erst über die Qualifikation ins Hauptfeld kam, setzte sich am Mittwochabend (Ortszeit) gegen den Amerikaner Reilly Opelka mit 6:4, 6:4, 7:6 (7:2) durch und überstand damit als erster Deutscher in New York die zweite Runde. Koepfer steht bei seinem erst zweiten Grand-Slam-Turnier erstmals in der dritten Runde.

Im Louis Armstrong Stadium verwandelte er nach 2:28 Stunden seinen ersten Matchball. Im Kampf um den Achtelfinal-Einzug trifft der Schwarzwälder nun auf den Sieger des Duells zwischen dem Amerikaner Jenson Brooksby und Nikolos Bassilaschwili aus Georgien.

«Es fühlt sich großartig an», sagte Koepfer nach dem bislang größten Erfolg seiner Karriere. «Ich habe es wirklich genossen, hier zu spielen.» Koepfers zweiter Auftritt in Flushing Meadows war kurzfristig in die zweitgrößte Arena verlegt worden, weil die ursprünglich dort in der Night Session angesetzte Partie zwischen dem Bulgaren Grigor Dimitrow und dem Kroaten Borna Coric wegen einer Rückenverletzung von Coric ausfiel.