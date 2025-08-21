US Open der Tennisprofis: Keine Topstars als Mixed-Champion - Italienisches Duo jubelt

Carlos Alcaraz, Novak Djokovic und Alexander Zverev nehmen am kontrovers diskutierten neuen Mixed-Wettbewerb der US Open teil. Am Ende gewinnen nicht die Topstars der Szene, sondern Spezialisten.

New York - Trotz der ungewöhnlichen Star-Besetzung im reformierten Mixed-Wettbewerb der US Open haben die Doppelspezialisten Sara Errani und Andrea Vavassori den Titelgewinn gefeiert. Das italienische Tennis-Duo verteidigte in der nur an zwei Tagen ausgetragenen Konkurrenz des Grand-Slam-Turniers in New York seinen Titel erfolgreich. Im Endspiel setzten sie sich im Arthur Ashe Stadium gegen die polnische Wimbledonsiegerin Iga Swiatek und Casper Ruud aus Norwegen 6:3, 5:7, 10:6 durch.

Millionen-Preisgeld für Sieger

Errani und Vavassori sind damit die ersten Grand-Slam-Champions dieser US Open und dürfen sich über ein deutlich erhöhtes Preisgeld von einer Million US-Dollar freuen. "Es war großartig, vor so vielen Zuschauern auf diesem Platz zu spielen, und ich möchte mich von ganzem Herzen für die tolle Atmosphäre bedanken", sagte Vavassori.

Erst das Endspiel wurde mit gewohnten Sätzen bis sechs ausgetragen, die Entscheidung fiel am Ende im Match-Tiebreak. Zuvor wurden die Sätze nur bis vier gespielt. Die Veranstalter des letzten Grand-Slam-Turniers des Jahres veränderten den Mixed-Wettbewerb, um die Konkurrenz aus ihrer Sicht mit mehr Stars attraktiver zu machen und mehr Einnahmen zu generieren.

Aus für Zverev in Runde eins

So nahmen auch Topstars der Szene teil, die sich sonst in der Regel auf das Einzel konzentrieren, darunter auch Alexander Zverev. Der Hamburger und seine Schweizer Mixed-Partnerin Belinda Bencic waren allerdings am Dienstag gleich in der ersten Runde gescheitert. Auch Einzel-Stars wie Carlos Alcaraz, Emma Raducanu, Novak Djokovic, Naomi Osaka und Daniil Medwedew hatten alle am ersten Tag verloren.

Insgesamt 16 Teams statt wie vorher 32 spielten um den Titel im gemischten Doppel. Der Wettbewerb wurde erstmals unter der Woche vor dem eigentlichen Auftakt des Grand-Slam-Turniers und an nur zwei Tagen ausgetragen. Acht Plätze im Feld wurden über die Einzel-Rangliste, acht über Wildcards vergeben. Das neue Format hatte auch zu Kritik geführt. Die Doppelspezialisten waren weitestgehend ausgeschlossen.

Die Einzel-Wettbewerbe der US Open starten am Sonntag.