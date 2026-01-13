US-Notenbank: Staatsanwältin spielt Ermittlungen gegen Fed-Chef herunter

Die Ermittlungen gegen US-Notenbankchef Jerome Powell sorgten für Aufsehen und Kritik. Die Staatsanwältin hinter dem Vorgehen spielt sie nun etwas herunter.
Washington - Nach Kritik an den Ermittlungen gegen US-Notenbankchef Jerome Powell wählt die zuständige Staatsanwältin beschwichtigende Worte. Außer Powell habe niemand das Wort "Anklage" in den Mund genommen, erklärte Jeanine Pirro auf der Plattform X. Ihre Behörde habe lediglich zu Vorladungen greifen müssen, da die Notenbank Informationsanfragen zu Kosten von Renovierungsarbeiten am historischen Gebäude der Federal Reserve (Fed) "ignoriert" habe, behauptete sie.