US-Nachschlagewerk: CIA stellt World Factbook ein

1 Das Factbook gab es seit 1962. (Archivbild). Foto: Carolyn Kaster/AP/dpa Es war ein beliebtes Nachschlagewerk, doch jetzt ist es plötzlich offline. Über die Gründe gibt es bislang nur Spekulationen.







Link kopiert



Washington - Die CIA hat nach mehr als 60 Jahren ihr populäres World Factbook eingestellt. Das zuletzt online abrufbare Nachschlagewerk ist im Internet nicht mehr vorhanden. Eine Erklärung dafür gab der US-Auslandsgeheimdienst nicht. Auf der Seite heißt es lediglich: "Obwohl das World Fact Book nicht mehr existiert, hoffen wir, dass Sie im Geiste seiner globalen Reichweite und seines Vermächtnisses neugierig auf die Welt bleiben und Wege finden, sie zu erkunden... persönlich oder virtuell."