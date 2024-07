Was ist Alarmstufe Charlie?

Das Pentagon hat Medienberichten zufolge die Alarmstufe auf mehreren US-Stützpunkten in Europa angehoben, darunter auch in Deutschland. Es gibt offenbar Informationen, die auf einen bevorstehenden Angriff hinweisen. Wir erklären, was die vier Alarmstufen der Nato bedeuten.

Die US-Armee hat die Bedrohungslage auf mehreren ihrer Stützpunkte in Europa heraufgestuft. Es handelt sich dabei um die zweithöchste Warnstufe Charlie, wie die US-Sender ABC News und CNN unter Berufung auf nicht namentlich genannte Beamte berichteten.

Diese Alarmstufe werde angewendet, wenn Hinweise auf die Möglichkeit eines Terroranschlags auf Personal oder Einrichtungen der Armee vorliegen, erklärte das US-Militär auf seiner Website.

Die höchste Stufe „Delta“ wird demnach ausgerufen, wenn ein Terroranschlag erfolgt oder „unmittelbar bevorsteht“. Das Pentagon erklärte, dass „aufgrund einer Kombination von Faktoren“, die sich auf die Sicherheit der in Europa stationierten US-Soldaten und deren Familien auswirken könnten, das US-Kommando in Europa seine Anstrengungen verdoppelt.

„Es gibt glaubwürdige Informationen, die auf einen Angriff auf US-Stützpunkte in der kommenden Woche oder so hinweisen“, zitierte der US-Sender Fox News einen Verteidigungsbeamten. Der von Fox News zitierte Beamte sagte dem Sender zufolge, dass diese nicht mit den Parlamentswahlen in Frankreich zusammenhänge.

US-Kommando in Stuttgart hebt Alarmstufe an

Das Europäische Kommando der Vereinigten Staaten (USEUCOM) mit Sitz in den Patch Baracks in Stuttgart bestätigte die angehobene Alarmstufe zunächst nicht und erklärte lediglich: „Wir bleiben wachsam“. In Deutschland rät das US-Außenministerium seinen Bürgern derzeit wegen erhöhter Terrorgefahr zur Vorsicht.

Vier Gefährdungsstufen: Alpha, Bravo, Charlie, Delta

Die Namen der vier Gefährdungsstufen der Bundeswehr stammen aus dem Nato-Alphabet. Für jeden Buchstaben wurde bei dem westlichen Verteidigungsbündnis ein Wort gewählt, um Missverständnisse zu vermeiden.

Jedes der Wörter wurde so gewählt, dass es nicht mit einem anderen verwechselt werden kann. Das soll dabei helfen, Wörter über das Telefon oder über Funk zu buchstabieren.

Die Wörter Alpha , Bravo , Charlie und Delta wurden auch ausgewählt, weil sie im Englischen kaum falsch ausgesprochen werden können.

, , und wurden auch ausgewählt, weil sie im Englischen kaum falsch ausgesprochen werden können. Das phonetische Alphabet wurde im Jahr 1953 eingeführt. Die Bundeswehr übernahm die Wörter Alpha, Bravo, Charlie und Delta für die vier verschiedenen Alarmstufen, da sie den Buchstaben A, B, C und D entsprechen.

Seit den Terroranschlägen des 11. September 2001 können Soldaten die jeweilige Gefahrenstufe direkt am Eingang der Kaserne ablesen. Die vier Alarmstufen sollen ausdrücken, wie hoch die Bundeswehr die Gefährdung derzeit einschätzt. Es handelt sich dabei in der Regel um die Gefahr eines Terroranschlags. Auch die Gefahr von Sabotage kann ein Grund sein.

Das bedeuten die vier Alarmstufen der Nato