Da haben sich am Freitagnachmittag sicherlich einige Schiltacher verdutzt die Augen gerieben. Zwei große Militärflugzeuge waren im Tiefflug über dem Kinzigtal unterwegs.















Schiltach - Doch was waren das für Flugzeuge, die zwar tief, aber äußerst leise über das Tal flogen? Eine Nachfrage beim Luftfahrtamt der Bundeswehr in Köln schafft Klarheit: "Die Auswertung der Radardaten zeigt zwei Transportflugzeuge der amerikanischen Streitkräfte vom Typ C-130 Hercules", teilt ein Sprecher am Montag mit.

In etwa 365 Metern Höhe

Die "Luftfahrzeuge", wie sie der Sprecher bezeichnet, waren gegen 14.15 Uhr über Schiltach unterwegs – "im Rahmen der Tiefflugausbildung". Die Flugzeuge flogen so tief, dass Details mit dem bloßen Auge zu erkennen waren – etwa die vier Propellerturbinen. Der Bundeswehr-Sprecher kann dazu Zahlen nennen: Die Flugzeuge flogen in einer Höhe von 1200 Fuß, sprich etwa 365 Meter, über dem Boden.

Routineflug

Start und Landeplatz der beiden Maschinen war die Air Base Ramstein. "Der Einsatz erfolgte im Rahmen des täglichen Routineflugbetriebs mit freier Streckenwahl", informiert der Sprecher abschließend.