US-Justiz: Umstrittene Abschiebung – US-Senator reist nach El Salvador

2 US-Senator Chris Van Hollen hofft, Kilmar Abrego Garcia persönlich zu treffen. (Archivbild) Foto: Michael Brochstein/ZUMA Wire/dpa

Die Trump-Regierung besteht darauf: Ein versehentlich in ein salvadorianisches Gefängnis abgeschobener Mann soll nicht in die USA zurückkommen. Nun mischt sich ein US-Senator persönlich ein – vor Ort.









Washington/San Salvador - Der US-Senator Chris Van Hollen will sich in El Salvador persönlich für die Rückkehr eines Mannes einsetzen, der aus den USA versehentlich in ein berüchtigtes Gefängnis des mittelamerikanischen Landes abgeschoben wurde. Er wolle sowohl der US-Regierung unter Präsident Donald Trump als auch der salvadorianischen Regierung klarmachen, dass man weiterhin für eine Rückführung von Kilmar Abrego Garcia kämpfen werde, sagte der Demokrat in einem auf der Plattform X veröffentlichten Video, das ihn am Flughafen zeigt.