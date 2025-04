US-Justiz: Nach US-Einbürgerungstest festgenommen - Student wieder frei

1 An der Columbia University in New York gab es propalästinensische Proteste. (Archivbild) Foto: Carlos Chiossone/Zuma Press/dpa

Er wollte US-Staatsbürger werden - und wurde direkt nach seinem Test ins Gefängnis gesteckt. Der US-Regierung ist ein Dorn in Auge, dass der Student propalästinensische Proteste mitorganisiert hat.









Washington - Ein Student der Columbia University in New York, der unmittelbar nach seinem Einbürgerungstest festgenommen wurde, ist vorerst wieder auf freiem Fuß. Ein Richter kam in einer Anhörung zu dem Schluss, dass mit der rund zweiwöchigen Inhaftierung "einer Person, die keines Verbrechens angeklagt ist, bisher großer Schaden zugefügt wurde", berichtete unter anderem der US-Sender NPR. Der Student war einer der Organisatoren der propalästinensischen Proteste an der Columbia University im vergangenen Jahr. Sein Fall wird nun weiterverhandelt.