US-Fußball: Hype in Vancouver auch ohne Happy End bei Müller-Debüt

Ein Abseitspfiff und ein spätes Gegentor verhindern eine perfekte Premiere von Thomas Müller bei seinem Nordamerika-Abenteuer. In Kanada hat er bereits einiges ausgelöst.
Vancouver - So richtig einordnen konnte Thomas Müller seine Gefühle nach seinem Debüt in der Major League Soccer nicht. "Es ist ein Mix aus allem", sagte der neue Star der Vancouver Whitecaps. "Das Ergebnis ist enttäuschend, ehrlich gesagt. Aber es waren tolle erste Momente." Ein Gegentor in der Nachspielzeit zum 1:1 und ein Abseitspfiff bei seinem vermeintlichen Premierentreffer verdarben eine perfekte Müller-Premiere in Kanada.