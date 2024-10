US-Fußball: MLS: Messi führt Miami mit Hattrick zum Punkterekord

1 Lionel Messi (M.) führte Inter Miami zum Punkterekord. Foto: Lynne Sladky/AP/dpa

Lionel Messi schnürt beim klaren Sieg von Inter Miami einen Dreierpack und führt sein Team damit zu einem MLS-Rekord.









Fort Lauderdale - Mit seinem zweiten Dreierpack binnen weniger Tage hat Superstar Lionel Messi seinen Club Inter Miami zu einer historischen Bestmarke in der Major League Soccer geführt. Auch dank der Glanzleistung des achtmaligen Weltfußballers gewann das Team aus Florida am letzten Spieltag der regulären MLS-Saison gegen New England Revolution mit 6:2 (2:2) und schraubte sein Punktekonto auf 74 Zähler. Damit stellte Miami einen Ligarekord auf: Nie zuvor hat ein Team in einer MLS-Spielzeit so viele Zähler eingefahren. Die vorherige Bestmarke hielt New England, das 2021 insgesamt 73 Punkte holte.