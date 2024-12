US-Filmpreis: Gotham Awards: A Different Man zum besten Film gekürt

5 Die Satire "A Different Man" bekam überraschend den Preis als "Bester Film". Foto: Evan Agostini/Invision via AP/dpa

Die Preisverleihung in New York gilt als Auftakt der Trophäensaison. Einige frühere Gotham-Gewinner holten auch Oscars. Für einen Preisträger kam die Auszeichnung völlig unerwartet.









New York - Die Satire "A Different Man" hat bei den Gotham Awards in New York überraschend den Preis als "Bester Film" gewonnen. Er sei "völlig überwältigt", sagte Regisseur Aaron Schimberg Berichten zufolge bei der Verleihung am Montagabend (Ortszeit) und musste demnach eine Dankesrede improvisieren. "In Anbetracht der anderen Nominierten hielt ich es für Hybris, eine Rede vorzubereiten", zitierte ihn das Branchenportal "The Hollywood Reporter".