US-Feiertag: Pitschnasse Thanksgiving-Parade schwebt durch New York

New York - 100 Jahre nach der ersten Thanksgiving-Parade in New York haben Millionen Menschen den traditionellen Festzug mit riesigen Heliumballons durch Manhattan bestaunt. Vom Central Park in der New Yorker Upper West Side starteten die hausgroßen Figuren - gezogen von Tausenden Freiwilligen - am Tag des Erntedankfestes im Dauerregen. Die Route ist mehrere Kilometer lang und endet am Herald Square in Midtown in der Nähe des Empire State Buildings.