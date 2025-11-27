US-Feiertag: Hunderttausende bestaunen Thanksgiving-Parade in New York

Für viele Amerikaner gehört dieser Umzug genauso zum Feiertag wie Truthahn auf den Fest-Tisch: Unter blauem Himmel wurden auch dieses Jahr Dutzende Riesenballons durch Manhattan gezogen.
New York - Mehr als 30 haushohe Riesenballons, Hunderte Tänzer und Hunderttausende Zuschauer: In New York ist die traditionelle Thanksgiving-Parade durch die Straßen gezogen. Der mehrstündige Umzug mit Festwagen, Marching Bands und vielen Fußgruppen lief am Tag des US-Erntedankfestes vom Central Park in der Upper West Side bis zum Herald Square in der Nähe des Empire State Buildings im Zentrum Manhattans. Für Millionen US-Amerikaner ist es Tradition, den Umzug während der Vorbereitungen für das große Familienfest daheim am Fernseher zu verfolgen.