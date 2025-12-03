US-Einwanderungspolitik: Washington stoppt sämtliche Einwanderungsanträge von 19 Ländern

Nach einem tödlichen Angriff auf Nationalgardisten setzen die USA alle Einreise- und Asylverfahren für 19 Staaten aus – zum Schutz vor Gefährdern.
Nach dem Schusswaffenangriff auf Nationalgardisten in Washington haben die USA Einwanderungsanträge aus 19 Ländern gestoppt. Betroffen sind unter anderem Menschen aus Afghanistan, Jemen, Venezuela, Sudan und Somalia, wie aus einer in der Nacht zum Mittwoch (Ortszeit) veröffentlichten Regierungsmitteilung hervorgeht. Der Schritt erfolgt eine Woche nach dem Schusswaffenangriff auf zwei Nationalgardisten in Washington, der mutmaßlich von einem Afghanen verübt wurde.