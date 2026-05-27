1 Drake überraschte seine Fans diesen Monat mit gleich drei neuen Alben. (Archivbild) Foto: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa Der kanadische Rapper Drake steht mit dem Lied «Janice STFU» an der Spitze der US-Charts - überholt damit den «King of Pop».







Link kopiert



Berlin - Der kanadische Rapper Drake ist mit seinem Song "Janice STFU" laut dem Branchenblatt "Billboard" am Dienstag auf Platz eins der US-Charts eingestiegen und hat dort damit nun mehr Nummer-1-Hits als Michael Jackson. Wie das Medium weiter berichtet, ist der Song Drakes 14. Lied auf Platz eins der "Billboard Hot 100" - so viele hatte vor dem Rapper bislang kein anderer männlicher Künstler. Der "King of Pop" hatte 13.