2 Ein Hingucker ist der Chevrolet Pickup Baujahr 1957. Foto: Schimkat

Maria Tann ist immer für eine Überraschung gut: Es gab im idyllischen Park schon Rockkonzerte, Countrymusik, einen mittelalterlichen Wintermarkt – aber ein US-Cars-Treff gab es bislang noch nicht. Bis jetzt.















Unterkirnach - MT-Events, dafür stehen Viola und Mel Thomes, und eine Gruppe von Helfern mit viel Fantasie waren der Meinung, Acht-Zylinder-Boliden, ob tiefergelegt oder hochbeinig, mit und ohne Allrad, würden sich gut in dem Park machen.

"Ich habe viele Kontakte", erklärte Felix Winterhalter, ein treuer Maria-Tann-Besucher. Doch bevor etwa 100 Boliden andonnerten, verlangte Viola Thomes, Maß zu nehmen und auszurechnen, wie viele US-Cars Platz im Park finden würden, schließlich sollte man auch noch etwas Raum für Tische und Bänke bereithalten. Zudem wurden die Wege noch etwas geebnet, denn der eine oder andere US-Car war ordentlich tiefergelegt, Und ohne Musik geht gar nichts. Helmut Doser aus dem Brigachtal "goes Country", und die Rock-Band Senior Council aus der Freiburger Region steht für soliden Rock, was sie in diesem Jahr in Maria Tann schon bewiesen hatte.

Fans fachsimpeln

Früh morgens hörte man dann schon sonore Töne, die sich Maria Tann näherten. "Schön langsam in den Park rollen und im Kreis aufstellen", gaben die Helfer die Richtung vor. Bald waren es 30 Schlitten – vom Dodge über Jeep, Chevrolet, RAM-Pickup bis hin zum Mustang, alle ordentlich aufgereiht, denn bei diesen Ausmaßen lernt man das Parken. Es wurde gefachsimpelt, Motorhauben wurden hochgewuchtet: "Was denn, zwei Turbolader im Motorraum?" Was es alles gibt. "Sieht jemand einen Vierzylinder?" Auf keinen Fall, acht Zylinder dürfen es schon sein, war die einhellige Meinung.

Per Schiff aus Texas

Ein junger Mann erklärte den Twin Turbo Camaro bis ins Detail. Auf die Frage, ob dies sein Lieblingsfahrzeug sei, antwortete er: "Nein, ich stehe auf Japaner." Josef Rademachers ganzer Stolz ist ein Dodge Charger, ein Police-Bolide. Den habe er aus Texas per Schiff kommen lassen und ihn dann hier wie einen Original-Police-Schlitten beschriften und lackieren lassen, die Sirene war auch dabei, innen alles nur vom Feinsten. Was ihm an dem Dodge so gefallen habe? Antwort: "Der Hintern." Doch die Frontansicht kann sich ebenfalls sehen lassen. 477 PS beherbergt der Acht-Zylinder. Die brauche man im Schwarzwald schon, um voranzukommen, grinsten begeisterte Besucher. "Das ist mein Sommerfahrzeug", erklärt Rademacher. Auf die Frage, was er im Winter fahre, antwortet er trocken: "Einen Renault Twingo."

Veranstalter zufrieden

250 Besucher, 35 bis 40 US-Cars, gute Musik – Viola Thomes und Helfer sind sehr zufrieden. Im nächsten Jahr gibt es wieder ein US-Cars-Treffen, eventuell gar zwei, die Termine stehen aber noch nicht fest.

Die Bud-Spencer-Bohnen inklusive Speck, zubereitet von Familie Winterhalter, waren der Renner, und der Blickfang, also das schärfste Fahrzeug überhaupt, wurde auch gekürt: Das war ein himmelblauer Chevrolet Pickup, Baujahr 1957. Der Hingucker wird das Plakat im nächsten Jahr zieren.