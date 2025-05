Vom legendären Ford T-Modell bis zu den prächtigen Pink Cadillacs ist bei der großen Autoschau in Dürrenmettstetten alles dabei.

Am vergangenen Donnerstag – Christi Himmelfahrt beziehungsweise Vatertag – erlebte der Höhenstadtteil Dürrenmettstetten zum vierten Mal eine wahre Automobil-Inszenierung, als Roland Dölker zusammen mit dem MSC Black Forest aus Dürrenmettstetten zu einem beeindruckenden US-Car-Treffen unter dem Aussichtsturm einlud.

Autoliebhaber aus nah und fern versammelten sich, um ihre Leidenschaft für amerikanische Fahrzeuge und die Vielfalt an historischen, außergewöhnlichen und auch neuen US-Fahrzeugen aller Art zu bestaunen. Die Bandbreite reichte vom legendären Ford T-Modell bis hin zu den prächtigen Pink Cadillacs.

Jugend ist ganz vorne dabei

Wie Roland Dölker erklärte, mache man mittlerweile kaum noch Werbung für das Event, da es sich zu einem wahren Selbstläufer entwickelt habe. Das Treffen werde immer mehr familiärer, viele Gruppen säßen im gemütlichen Beisammensein zusammen und zeigten ihrer Fahrzeuge.

Stolz erklärte Dölker, dass die Dürrenmettstetter Jugend die komplette Bewirtung übernommen habe und so dem Verein ein großes Arbeitsfeld abgenommen hatte.

Treffpunkt Dürrenmettstetten

War es am vorherigen Tag noch kalt und regnerisch gewesen, zeigte sich der Himmel am Tag der großen Auto-Show bis auf ein paar Wolken strahlend blau. „Es ist sowieso immer schönes Wetter, wenn ich ein Fest mache“, schmunzelte Dölker – denn sonst hätten einige tiefergelegten Fahrzeuge Probleme beim Befahren der Wiese gehabt.

„Die Mopar-BW Cars ist vor acht Jahren mit acht Mitgliedern gestartet – heute sind es rund 400, mindestens die Hälfte ist hier in Dürrenmettstetten“, erläuterte Dölker. Auch die Empfinger US-Car-Friends präsentierten eine große Anzahl an leistungsstarken Boliden.

Polizeiautos und Pick-Ups

Für einen kleinen Obolus hatten Besucher die Möglichkeit, in ausgewählten US-Cars mitzufahren. Der Reinerlös kam der DRK-Bereitschaft Sulz-Nord zugute und verlieh dem Event so eine wohltätige Note. Viele nutzten die Gelegenheit, um ihren Traum vom Mitfahren in einem schnittigen US-Car mit dem tollem V8-Sound zu verwirklichen.

Ein weiteres Highlight waren die Dodge Polizeiautos, die mit blinkenden LED-Leisten auf dem Dach und strahlenden Scheinwerfern ihre Ankunft ankündigten. Aber auch die riesigen Pick-Ups mit Rädern so groß wie ein Mensch boten einen eindrucksvollen Anblick der amerikanischen Automobilvielfalt.

Die Besucher schlenderten zu Hunderten zwischen den rund 500 auf Hochglanz polierten hubraumstarken Ami-Schlitten. Chevrolets, bullige General Motors Trucks imposante Doge-Fahrzeuge, außergewöhnlichen US-Rat-Cars, neuen US-Cars und Sonderumbauten füllten zum Mittag hin die Wiese unterm Aussichtsturm immer mehr.