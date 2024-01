US-Bundesstaat Illinois: Acht Leichen nahe Chicago gefunden - Verdächtiger tot

1 Im US-Bundesstaat Illinois wurden mehrere Leichen entdeckt. Foto: dpa/Tyler Pasciak LaRiviere

Schrecklicher Fund im US-Bundesstaat Illinois: Allein sieben Leichen wurden am Montag an zwei verschiedenen Tatorten in Joliet nahe Chicago gefunden. Auch der Verdächtige soll mittlerweile tot sein. Was bislang bekannt ist.









Nach dem Fund von acht Leichen in der Stadt Joliet nahe Chicago hatte die Polizei stundenlang nach einem flüchtigen Todesschützen gefahndet - am Montagabend (Ortszeit) soll der Verdächtige sich nun das Leben genommen haben. In einer Konfrontation mit der Polizei im rund 18 Autostunden entfernten Ort Natalia im Bundesstaat Texas habe sich der 23-Jährige ersten Ermittlungen zufolge erschossen, teilte die Polizei in Joliet (Bundesstaat Illinois) auf Facebook mit.