US-Besitzansprüche: Venezuela als 51. Bundesstaat - Trump provoziert mit Post

Ob Kanada oder Grönland - der US-Präsident Trump hat bereits mehrfach mit Besitzansprüchen auf fremde Territorien für Schlagzeilen gesorgt. Nun legt er nach.
Washington - US-Präsident Donald Trump sorgt erneut mit einem provokanten Post zu territorialen Expansionsbestrebungen für Aufsehen: Dieses Mal geht es um Venezuela. Auf seiner Plattform Truth Social postete Trump eine Landkarte, die das südamerikanische Land im Design der US-Flagge zeigt. Über der Karte steht der Schriftzug: "51. Bundesstaat".