US-Band rockt in Sulz am Eck

29 Selbst ohne Schlagzeug und großer Bühne rockte „Chaotic Resemblance“ in Sulz am Eck. Foto: Mario Stutz

Mehr als 150 Besucher hat es zum besonderen Konzert in die Sulzer Michaelskirche gezogen. In dem Wildberger Teilort trat die US-Band „Chaotic Resemblance“ auf und brachte Rock-Musik mit. Trotz Akustik-Setting brachte die Band die Leute zum rocken.









Immer mehr füllte sich die Sulzer Kirche am Abend des Konzerts. Am Ende nahmen schließlich mehr als 150 Personen Platz und warteten gespannt auf den Start. Und der hatte es in sich.