Die Elektroautos von Tesla waren lange Zeit beliebt in Deutschland. Inzwischen blicken viele Verbraucher jedoch sehr kritisch auf die Marke.
Köln - Die US-Automarke Tesla hat in Deutschland einer Analyse zufolge einen schweren Stand. Rund drei Viertel der Menschen können sich nicht vorstellen, ein Tesla-Elektroauto zu kaufen. Das zeigt eine repräsentative Umfrage vom vergangenen Sommer, die das Institut der deutschen Wirtschaft nun im Rahmen einer neuen Studie veröffentlicht hat. Für fast 60 Prozent kommt der Kauf demnach gar nicht infrage, für weitere gut 16 Prozent eher nicht.