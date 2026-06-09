US-Armee: USA greifen Iran als Vergeltung für Hubschrauber-Abschuss an

1 Donald Trump bei des US-Streitkräften. Die US-Armee teilte mit, dass sie den Iran angegriffen hat (Archivfoto). Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire/IMAGO/Mcs Roselia Garcia/Us Navy Die USA haben nach eigenen Angaben Ziele im Iran angegriffen. Die Attacke erfolgte laut US-Armee als Reaktion auf den Abschuss eines US-Militärhubschraubers.







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Die US-Armee hat nach eigenen Angaben Angriffe auf den Iran begonnen. Es handele sich um Angriffe zur „Selbstverteidigung“ nach dem Abschuss eines US-Hubschraubers vom Typ Apache, teilte das für die Golfregion zuständige US-Regionalkommando Centcom am Dienstag mit. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor erklärt, dass die Piloten bei dem Hubschrauber-Abschuss zwar unverletzt geblieben seien, die Vereinigten Staaten aber „gezwungenermaßen auf diesen Angriff reagieren“ müssten.