1 Venezuelas Vizepräsidentin Delcy Rodríguez. (Archivbild) Foto: IMAGO/Agencia EFE/IMAGO/Cristian HernÃ¡ndez Die USA setzen nach Maduros Entmachtung auch auf die Kooperation mit dessen Vize Delcy Rodríguez - dabei war sie eigentlich als Hardlinerin bekannt.







Link kopiert



Die US-Regierung will nach der Entmachtung von Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro mit dessen Vizepräsidentin Delcy Rodríguez zusammenarbeiten. „Wir haben gerade ein Gespräch mit ihr geführt, und sie ist im Grunde bereit, das zu tun, was wir für notwendig halten, um Venezuela wieder groß zu machen, ganz einfach“, sagte US-Präsident Donald Trump bei einer Pressekonferenz in seiner Residenz Mar-a-Lago in Florida.