Urviecher in Trauer

1 Rainer Karl Hergert ist verstorben – die Urviecherzunft in Bad Dürrheim trauert um ihn. Foto: Urviecherzunft

Die Urviecherzunft Bad Dürrheim ist in Trauer – Rainer Karl Hergert ist tot.















Bad Dürrheim - Die Urviecherzunft Bad Dürrheim trauert damit um ein langjähriges aktives Mitglied. Rainer Karl Hergert verstarb am Montag, 24. Januar, an den Folgen einer schweren Erkrankung. Im Alter von 15 Jahren trat er 1981 in die Zunft ein und war bis zuletzt als überaus aktives Mitglied nicht mehr aus dem Verein wegzudenken.

Hohes Engagement

Hohes Engagement, überdurchschnittlicher Einsatz und große Identifikation mit seinem Verein, kompromisslose Aufopferung und stetige Hilfsbereitschaft haben ihn ausgezeichnet. Ein Blick in die Arbeitsschichten der letzten Jahrzehnte belegt seine unermüdliche Unterstützung. Spät- und Doppelschichten waren für ihn nicht außergewöhnlich sondern fast schon selbstverständlich. "So fiel es ihm auch nicht schwer, sich während des Vereinsheimausbaus mit seinen Fähigkeiten als Gipser und Stuckateur mit großem Engagement und Einsatz einzubringen. Mit über 300 geleisteten ehrenamtlichen Arbeitsstunden steht er auf Rang drei der Helferliste und hat ganz wesentlichen Anteil an der gelungenen baulichen Umsetzung des Projekts Vereinsheim", loben die Vereinsverantwortlichen.

Träger des Verdienstordens

Gemäß den Statuten der Urviecherzunft wurde er 2011 für besondere, herausragende und nachhaltige Leistungen mit dem Verdienstorden ausgezeichnet, den er immer mit großem Stolz getragen hat. Im Laufe der Mitgliedschaft sind die Urviecher seine zweite Heimat, fast sogar seine zweite Familie geworden. Er fühlte sich im Kreise der Urviecher überaus wohl, genoss die geselligen Stunden im Vereinsheim, die Bälle und Fasnetveranstaltungen seiner Zunft. "Und auch die Urviecher können im Gegenzug mit großer Überzeugung und Selbstverständlichkeit behaupten, dass seine Gesellschaft und Mithilfe immer sehr willkommen und bereichernd war", so der Verein in seinem Nachruf voller Anteilnahme für seine Verlobte Karin, seinen Vater Christoph, seinen Bruder Werner und die gesamte Familie.