Urteil zur Polizei-Flucht in Calw: Geldstrafe statt Klinikeinweisung

Das Landgericht Tübingen ist zu dem Urteil gelangt, dass ein 29 Jahre alter Autofahrer niemanden töten oder verletzen wollte, als er sich einer Polizeikontrolle entzog.

Mit einer Geldstrafe von 180 Tagessätzen à 15 Euro ist am Landgericht Tübingen ein Prozess zu Ende gegangen, bei dem sich ein 29 Jahre alter Mann unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung an vier Verhandlungstagen hatte verantworten müssen. Der als Sicherungsverfahren begonnene Prozess war am Ende nicht nur in ein reguläres Strafverfahren gewandelt worden, weil die Zweite Große Strafkammer der Überzeugung war, dass die angenommene Schuldunfähigkeit aufgrund einer psychischen Erkrankung zum Zeitpunkt der Taten nicht gegeben war.

Ganze Reihe von Vergehen Am Ende kam das Gericht zu dem Urteil, dass sich der Angeklagte zwar einer ganzen Reihe von Vergehen schuldig gemacht hat, er aber bei der Flucht vor einer drohenden Polizeikontrolle zu keiner Zeit gezielt Personen gefährdet hat. Auch die Taten, bei denen ein Freund des Angeklagten zum Opfer geworden war, wertete das Gericht am Ende als nicht so einschneidend, dass man den 29-Jährigen zu einer Haftstrafe hätte verurteilen müssen.

„Man muss einen Fall nicht größer machen als er ist“, so der Vorsitzende Richter Christoph Kalkschmid. Die Umstände beim Begehen der Taten hätten weder eine gerichtliche Klinikeinweisung, noch eine Haftstrafe gerechtfertigt. Keine Zweifel hat das Gericht daran, dass der Angeklagte an einer diagnostizierten paranoiden Schizophrenie leidet, wohl aber in einer leichteren Form. Kalkschmid appellierte daher an den 29-Jährigen, dies nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. „Lassen Sie es abklären, gehen sie zu einem Facharzt.“ Er legte dem Verurteilten auch nahe, den Cannabiskonsum einzustellen, denn: Dieser könne „bei einer psychischen Erkrankung schlimme Folgen haben“.

Das gilt als erwiesen

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Verurteilte – entgegen seiner Behauptung – am Vormittag des 16. Dezember 2025 mit dem Auto seiner Eltern ohne gültigen Führerschein unterwegs gewesen ist. Als er in der Bischofstraße in Calw erkannte, dass an der Bahnhofstraße auf Höhe der Nikolausbrücke eine Polizeikontrolle stattfindet, habe er den Entschluss gefasst, sich dieser zu entziehen. Bei der Flucht mit dem Auto habe es aber keine Tötungsabsicht gegen einen am Ende leicht verletzten Polizisten gegeben. Auch sei bei der weiteren Fahrt kein Passant konkret gefährdet worden, wie ein verkehrstechnisches Gutachten belegt habe.

Unsere Empfehlung für Sie Haftbefehl erlassen Mann flüchtet in Calw vor Polizei und gefährdet dabei Menschen Vor dem Busbahnhof in Calw ist ein Autofahrer am Dienstagvormittag gegen 10.30 Uhr vor einer Polizeikontrolle geflüchtet und gefährdete dabei zwei Menschen. Gegen ihn ist Haftbefehl erlassen worden.

Die Staatsanwaltschaft hatte eine Freiheitsstrafe von acht Monaten gefordert, die Verteidigerin hatte es dem Gericht überlassen, welche Strafe sie verhängt. Sie betonte aber, dass das außergewöhnliche Verfahren mit den positiven Wendungen für ihren Mandanten dafür gesorgt habe, „dass das Vertrauen in die Justiz gestärkt wurde“.

Ein besonderes Verfahren

Auch für das Gericht war es laut Kalkschmid „ein ganz besonderes Verfahren, wie wir es nicht oft erleben“. Schließlich würden vor dem Landgericht sonst nur Fälle verhandelt, bei denen im Falle einer Verurteilung mehrjährige Haftstrafen zu erwarten seien. Dass man das Verfahren „zu Beginn so hoch gehängt“ habe, habe damit zu tun gehabt, „dass es den Verdacht gab, Sie seien gezielt auf den Polizeibeamten“ zugefahren, so Kalkschmid zum Verurteilten. Dies habe das Gutachten des Dekra-Sachverständigen aber klar widerlegt.