Urteil zur Polizei-Flucht in Calw: Geldstrafe statt Klinikeinweisung

Das Landgericht Tübingen ist zu dem Urteil gelangt, dass ein 29 Jahre alter Autofahrer niemanden töten oder verletzen wollte, als er sich einer Polizeikontrolle entzog.
Mit einer Geldstrafe von 180 Tagessätzen à 15 Euro ist am Landgericht Tübingen ein Prozess zu Ende gegangen, bei dem sich ein 29 Jahre alter Mann unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung an vier Verhandlungstagen hatte verantworten müssen. Der als Sicherungsverfahren begonnene Prozess war am Ende nicht nur in ein reguläres Strafverfahren gewandelt worden, weil die Zweite Große Strafkammer der Überzeugung war, dass die angenommene Schuldunfähigkeit aufgrund einer psychischen Erkrankung zum Zeitpunkt der Taten nicht gegeben war.