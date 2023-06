1 Parkplätze für Bewohner der Innenstadt sind rar – und der Bedarf groß. Foto: Rousek

Das Parken für Anwohner darf deutlich teurer werden, so ein aktuelles Urteil des Bundesverwaltungsgerichts am Beispiel von Freiburg. Nimmt die Stadt Calw das zum Anlass, auch hier an der Gebührenschraube zu drehen? Wir haben nachgefragt.









Das Bundesverwaltungsgericht hat jüngst ein Urteil gefällt, das für Autofahrer in ganz Deutschland gravierende Auswirkungen haben könnte. Oder vielmehr für jene, die einen Platz für ihr Auto brauchen, wenn sie gerade nicht fahren. Anwohnerparkgebühren in Höhe von mehr als 300 Euro im Jahr sind laut des Gerichts nämlich völlig in Ordnung. Drohen solche Preise bald auch Bürgern in Calw?