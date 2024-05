1 Ein 30-Jähriger hat im November vergangenen Jahres ein Feuer in seinem Zimmer im Krankenhaus Freudenstadt gelegt – nun fiel das Urteil in dem Prozess um den Vorfall. (Archivfoto) Foto: Beyer

Der Patient, der am 2. November ein Feuer in seinem Zimmer im Freudenstädter Krankenhaus legte, hat in schuldunfähigem Zustand gehandelt.









Link kopiert



Die erste Große Strafkammer des Landgerichts Rottweil ordnete am Mittwoch in einem Sicherungsverfahren unter dem Vorsitz von Karlheinz Münzer die Unterbringung eines 30-jährigen Beschuldigten in einem psychiatrischen Krankenhaus an, wie das Landgericht mitteilt.