Urteil rechtskräftig: Mutter totgeschlagen – 21-Jähriger aus Schramberg zieht Revision zurück

Ein 21-Jähriger hat in Schramberg seine Mutter mit einem Fleischklopfer totgeschlagen. Jetzt hat er seine Revision gegen das Urteil des Landgerichts Rottweil zurückgezogen.
Die 1. Große Jugendkammer des Landgerichts Rottweil hatte den zur Tatzeit 20-jährigen Angeklagten mit Urteil vom 12. November vergangenen Jahrs unter dem Vorsitz von Richter Karlheinz Münzer des Totschlags sowie des Besitzes jugendpornografischer Inhalte in zwei Fällen, in einem Fall in Tateinheit mit Besitz kinderpornografischer Inhalte zu einer Jugendstrafe von sieben Jahren verurteilt.