Bürgerentscheid in Sulz Es geht um 34 Millionen Euro Einnahmen

Handeln im Alleingang und in völliger Eigenverantwortung kritisiert die Bürgerinitiative Gegenwind Kraftgruppe an den Entscheidungen Bürgermeister Jens Keuchers. Dieser sieht die juristische Prüfung für den Bürgerentscheid jedoch als verhältnismäßig an. So hätten alle Seiten Rechtssicherheit erlangt.