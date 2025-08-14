Urteil in Nagold: Einspruch lohnt sich für 44-jährige Angeklagte

Das Amtsgericht Nagold hat eine 44-Jährige aus Altensteig wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort zu einer Geldstrafe von 2000 Euro und einem Fahrverbot verurteilt.
Die Angeklagte ist Mitarbeiterin einer sozialen Einrichtung. Sie unterstützt Menschen mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen, begleitet sie zu Arztbesuchen, bei Behördengängen, in die Schule, übernimmt Einkäufe, berät in finanziellen Angelegenheiten und was an Dienstleistungen sonst noch anfällt. Am 20. März dieses Jahres war sie mit dem Fahrzeug der Lebenshilfe am Nachmittag in Ebhausen unterwegs, hatte nach eigener Aussage Stress und touchierte versehentlich einen Personenwagen. Verhängt wurden im Strafbefehl eine saftige Geldstrafe und ein fünfmonatiges Fahrverbot.