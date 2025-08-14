Urteil in Nagold: Einspruch lohnt sich für 44-jährige Angeklagte

Das Amtsgericht Nagold hat eine 44-Jährige aus Altensteig wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort zu einer Geldstrafe von 2000 Euro und einem Fahrverbot verurteilt.

Die Angeklagte ist Mitarbeiterin einer sozialen Einrichtung. Sie unterstützt Menschen mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen, begleitet sie zu Arztbesuchen, bei Behördengängen, in die Schule, übernimmt Einkäufe, berät in finanziellen Angelegenheiten und was an Dienstleistungen sonst noch anfällt. Am 20. März dieses Jahres war sie mit dem Fahrzeug der Lebenshilfe am Nachmittag in Ebhausen unterwegs, hatte nach eigener Aussage Stress und touchierte versehentlich einen Personenwagen. Verhängt wurden im Strafbefehl eine saftige Geldstrafe und ein fünfmonatiges Fahrverbot.

Dagegen erhob die 44-Jährige Einspruch. In der Verhandlung ging es ihr weniger um die Höhe der Strafzahlung, sondern um das Fahrverbot. Auf das Einsatzfahrzeug sei seine Mandantin dringend angewiesen, machte Verteidiger Christian Fuhrmann geltend. Der Schaden am anderen Auto sei gering.

„Auf den ersten Blick sieht man in der Tat nichts, und auf den zweiten ein paar kleine Kratzer am Stoßfänger und am Reflektor“, erkannte Richter Martin Link bei genauer Betrachtung und zeigte den Beteiligten Bilder vom Unfall. Die Heilerziehungspflegerin hatte sich bisher nichts zuschulden kommen lassen, hat sich beim Autobesitzer aus Ebhausen entschuldigt und bereute ihr Verhalten auch in der Verhandlung.

Staatsanwalt lässt sich milde stimmen

Alles Gründe, die Staatsanwalt Tobias Freudenberg milde stimmten. Statt 60 Tagessätze wie im Strafbefehl forderte er in seinem Plädoyer nur noch 40 Tagessätze und ein einmonatiges Fahrverbot. Der Verteidiger schloss sich den Ausführungen mit der Bemerkung an, das ließe sich von seiner Mandantin wegen ihres bevorstehenden Urlaubs verkraften.

Das Gericht verurteilte die 44-Jährige zu einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu 50 Euro und einem Fahrverbot von einem Monat, das erst nach der Niederschrift Rechtskraft erlangt, weshalb die Heilerziehungspflegerin das Nagolder Amtsgericht mit dem eigenen Auto verlassen konnte.