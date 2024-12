Urteil in London: Steuerschulden: Tate-Brüder müssen Millionen Pfund zahlen

1 Gegen die Tate-Brüder Andrew (l.) und Tristan ist in Rumänien eine Ausreisesperre verhängt, solange dort Verfahren gegen sie laufen. (Archivbild) Foto: Vadim Ghirda/AP

Als frauenfeindlicher Influencer ist Andrew Tate reich geworden. In England Steuern bezahlt haben er und sein Bruder Tristan aber nie. Das kostet sie nun viel Geld. Weitere Anklagen warten bereits.









Link kopiert



London - Der für frauenfeindliche Aussagen bekannte Influencer Andrew Tate und sein Bruder Tristan haben in Großbritannien jahrelang keine Steuern bezahlt. Deshalb darf die Polizei in Südwestengland nun mehr als 2 Millionen Pfund (2,4 Mio. Euro) ihres Vermögens beschlagnahmen, die bisher eingefroren waren. Das entschied ein Gericht in London in Abwesenheit der Brüder.