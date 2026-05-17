Urteil in Hechingen: Angeklagter geschockt – fünfeinhalb Jahre Haft wegen Kokainhandels

Um die Anerkennung eines minder schweren Falls und die Einweisung hat der Angeklagte gekämpft. Für den Handel mit Kokain muss er jedoch einsitzen.
Die einzige Hoffnung für den 25-Jährigen ist es, ein milderes Strafmaß bei einer Revisionsverhandlung zu erhalten. Nicht nur der junge Angeklagte, auch seine drei Brüder zeigten sich bei Urteilsverkündung am Freitag einigermaßen geschockt. Verteidiger Achim Wizemann hatte während der Beweisaufnahme und in seinem Plädoyer noch versucht, das Strafmaß auf drei Jahre und sechs Monate zu drücken, da der Geislinger eine anhaltende Suchtproblematik aufweise und zuvor noch nie straffällig geworden war – wenn man von einem kleineren Verkehrsdelikt absieht.