1 Auch das Kreis-DRK hatte viel Stress mit dem alkoholkranken Mann, der nun vor Gericht stand. Foto: Maurer

Ein Jahr und zwei Monate auf Bewährung hat das Balinger Amtsgericht über einen Mann verhängt, der mehrfach im Rausch Rettungskräfte beleidigt und körperlich angegangen hat. Mittlerweile ist er trocken – und die Sache tut ihm wahnsinnig leid.















Balingen - Eigentlich ist der heute 34-Jährige ein herzensguter Mensch – wenn da nicht sein Problem mit dem Alkohol gewesen wäre. So erzählt es seine Verlobte vor dem Balinger Amtsgericht – und diesen Eindruck gewinnen auch die Prozessbeteiligten. Ein Gutachter diagnostizierte ein latentes Aggressionspotenzial in Verbindung mit dem Trinken.

Aggressiv gegen Rettungskräfte

Fakt ist, dass der Mann 2018 und 2019 im Rausch mehrfache Aussetzer hatte. Ziel seiner Aggressionen waren Rettungskräfte, deren Anliegen es war, ihm zu helfen. So rief er selbst im Mai 2019 betrunken einen Krankenwagen, weil er sich an einem Glas geschnitten hatte. Auf Zureden seiner Freundin gelang es, ihn in den Sanka zu verfrachten.

Dort begann er plötzlich zu randalieren. "Es war ein Gespucke und Gekratze", erinnert sich der Fahrer. Mit seinem blutverschmierten Verband tobte der Patient herum: "Das Auto hat ausgesehen wie die Sau", erinnerte sich der Zeuge. Eine Stunde lang hätten die Rotkreuzler anschließend das Fahrzeug reinigen müssen. In seiner Rage schlug der Mann einen Sanitäter ins Gesicht. Hinzugerufene Polizisten beleidigte er.

In Handschellen aufs Revier

Ende 2019 schlug er mit einem Stock auf die Windschutzscheibe des Autos seiner Freundin ein. Alarmierte Polizisten beleidigte er wüst, er wurde in Handschellen ins Revier gebracht, wo er die Zelle demolierte. Die Reise endete schließlich in der Psychiatrie in Rottweil. Überhaupt litt die Frau – die er einmal auch ohrfeigte – sehr unter dem komplett veränderten Verhalten ihres Partners, wenn dieser getrunken hatte.

Im Industriegebiet Gehrn fiel der damalige Balinger, der heute im Umland wohnt, Anfang 2020 erneut durch sein Verhalten auf. Polizei und Rettungswagen kümmerten sich um ihn, es kam erneut zum Stress, wieder mit entsprechenden Beleidigungen. Einem Polizisten versuchte er im Zweikampf den Schlagstock zu entreißen. Ins Krankenhaus eingeliefert, riss er sich die Kanülen aus dem Arm und bewarf das Pflegepersonal mit Infusionen.

Ein Jahr und drei Monate auf Bewährung

An all dies erinnert sich der Mann nicht mehr. Zu der Zeit war er schwer alkoholkrank, trank eine Flasche Wodka pro Tag. Bedingt durch beruflichen Stress und Traumata aus seiner Kindheit, mit einem früh verstorbenen Vater und einer depressiven Mutter, suchte er so eine Lösung. "Ich habe versucht, mit dem Alkohol meine Probleme auszublenden, die dadurch aber immer mehr geworden sind", reflektierte er vor Gericht. Und sagte: "Ich bin nicht so ein Mensch."

Das glaubte ihm die Richterin und beließ es bei einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und drei Monaten. Sie hielt dem Mann zugute, dass er von sich aus eine Therapie begonnen hat, sich mit einem Psychologen trifft und regelmäßig Blut- und Haarproben abgibt. Mit Erfolg, denn seit mehr als zwei Jahren hat er keinen Alkohol mehr angerührt. "Mein Leben hat sich um 180 Grad gedreht", versicherte er glaubhaft.

2400 Euro Strafe gehen ans Rote Kreuz

2400 Euro Strafe muss der Mann zusätzlich zahlen, denn: "Sie haben ihr Umfeld und die Allgemeinheit geschädigt." Das Geld soll der DRK-Kreisverband Zollernalb erhalten, denn der hatte genug Arbeit mit den Ausrastern des Verurteilten.